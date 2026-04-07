Череп пилота раскрыл тайну: данные о потерях США в Иране шокировали мир

Корпус стражей исламской революции Ирана обнародовал фотографию человеческого черепа, найденного среди обломков самолета ВВС США. Обломки обнаружили на территории Ирана в районе крушения самолета, участвовавшей в рискованной спасательной миссии по поиску и эвакуации пилота сбитого американского F-15.
По данным иранской стороны, череп принадлежит одному из членов экипажа C-130, потерянного во время поисков.
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии потерь во время миссии, реальность оказалась иной. США официально не комментируют находку, что только усиливает подозрения в сокрытии правды.
Имиджевые риски США.
Вашингтон категорически отказывается признавать потери в операции по спасению катапультировавшихся пилотов F-15 над Ираном. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил мотивы такой политики.
«Имиджевые потери для США — это крах. Технику-то они могут восстановить, ее достаточно, могут взять из резерва. А вот гибель людей — это проблема. Люди — это главная ценность. И в США это прекрасно понимают, но делают вид, что сейчас об этом говорить не стоит», — сказал он.
По словам эксперта, Белый дом отложит публикацию реальных данных о жертвах минимум на год-два.
«Я думаю, они еще в течение года-двух ничего не признают, пока кем-то другим не будут раскрыты людские и технические потери в этом конфликте. Возможно, демократы начнут стучать, какая-то информация начнет просачиваться… Сейчас в США все засекречено», — подчеркнул Попов, пояснив, что это стратегия государственной важности для поддержания образа непобедимой сверхдержавы.
Масштаб трагедии в спасательной миссии.
Во время попыток эвакуации пилотов F-15 США понесли тяжелые потери: два самолета C-130 и четыре вертолета MH-6. Генерал Попов оценивает человеческие жертвы в десятки человек.
«Если упали вертолеты, то там травмированных людей будет в вертолетах только по шесть-семь минимум. Если самолет сожгли, то там мог быть техник, который, вероятно, погиб, но его считают пропавшим без вести. И останки, которые иранцы нашли, это косвенный признак того, что он не пропавший без вести. Остальные члены экипажа — а это еще десяток человек — могли получить серьезные травмы в виде контузий, ранений, не говоря уже о психологических травмах», — пояснил он.
Найденный череп служит неопровержимым доказательством: операция обернулась катастрофой с погибшими и ранеными, чьи имена пока под грифом секретности.
Иран дал по зубам США.
Пентагон признал гибель лишь 13 человек за всю кампанию в Иране, но реальные цифры, по оценкам экспертов, куда выше. Иран уничтожил около 30 американских самолетов и вертолетов за месяц — как в воздухе, так и на земле.
«Для американцев это очень много. Система обеспечения безопасности у них всегда была на очень высоком уровне. Они не боялись “нагибать” кого-то налетами, но тягались они не с теми, с кем можно было воевать на равных. А Иран продемонстрировал свои возможности», — отметил Попов.
Генерал добавил, что Иран показал свою стойкость в конфликте.
«Иран в общем-то дал по зубам американцам. Тегеран показал США, что так себя вести неэтично. У иранцев хватит сил и техники на полгода-год интенсивных боев», — подчеркнул Попов.
США также игнорируют потери от ударов по своим базам в Саудовской Аравии, Катаре и других странах региона. Череп пилота — лишь вершина айсберга в потерях Вашингтона.