Fly Arystan увеличит число рейсов из Астаны в Кутаиси

АСТАНА, 7 апр — Sputnik. Казахстанский лоукостер Fly Arystan сообщил об увеличении числа рейсов по направлению Астана — Кутаиси — Астана.
В период с 1 июня по 31 августа 2026 года рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и средам.
Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты рейсов в другой популярный город Грузии — Батуми. Прямые рейсы из Астаны будут выполняться со 2 июня по 29 августа 2026 года, а с 25 июня частота увеличится с двух до трех рейсов в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Также в летний сезон Fly Arystan предлагает прямые перелеты из столицы Казахстана в Батуми, Газипашу, Ташкент и Иссык-Куль.