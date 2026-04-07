Fly Arystan увеличит число рейсов из Астаны в Кутаиси

В летний сезон компания запускает новые направления в Грузию, Кыргызстан и Узбекистан.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 апр — Sputnik. Казахстанский лоукостер Fly Arystan сообщил об увеличении числа рейсов по направлению Астана — Кутаиси — Астана.

В период с 1 июня по 31 августа 2026 года рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и средам.

Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты рейсов в другой популярный город Грузии — Батуми. Прямые рейсы из Астаны будут выполняться со 2 июня по 29 августа 2026 года, а с 25 июня частота увеличится с двух до трех рейсов в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Также в летний сезон Fly Arystan предлагает прямые перелеты из столицы Казахстана в Батуми, Газипашу, Ташкент и Иссык-Куль.