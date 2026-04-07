В Хабаровском крае назвали лучших классных руководителей и кураторов

В Хабаровском крае завершился региональный конкурс «Классное призвание», где выбрали самых сильных классных руководителей и кураторов групп. Об этом сообщили в краевом министерстве образования и науки.
В финал вышли шесть классных руководителей и шесть кураторов из техникумов и колледжей. Участники приехали из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Комсомольского и Хабаровского районов, а также из Бикинского и Солнечного округов.
Всего в заочном этапе конкурса участвовали 75 педагогов из 14 муниципалитетов края. Каждый показал высокий уровень профессионализма и настоящую любовь к своей работе.
Победу в номинации «Классные руководители» одержала Людмила Боровикова — учитель школы № 2 села Князе-Волконское-1. Среди кураторов групп среднего профессионального образования лучшей стала Ольга Кадобная из Хабаровского технологического колледжа.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Все лучшие воспитательные практики финалистов соберут и включат в краевой реестр, чтобы другие педагоги могли ими воспользоваться.