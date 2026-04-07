Бастрыкин затребовал доклад о разбитой дороге в Пермском крае

Местные жители пожаловались, что единственная дорога, ведущая к домам, разрушена.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о разбитой дороге, на состояние которой пожаловались жители Нытвы.

В Следственном комитете рассказали, что к главе ведомства через Информационный центр обратились жители микрорайона. Они рассказали, что единственная дорога, ведущая к домам, практически разрушена. Асфальт частично отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывает, на поверхности многочисленные ямы. В результате по дороге с трудом проезжают автомобили, в том числе машины экстренных служб. По словам местных жителей, обращения в различные инстанции результатов не дали.

Следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования.

Жители Нытвы нередко жалуются в социальных сетях на состояние дорог в городе. В частности, в марте опубликовали видео автомобилей, в том числе скорой помощи, проезжающие большую лужу в центре проезжей части, а также кадры покрытой ямами дороги, ведущей в Усть-Нытву, куда весной приезжают много рыбаков. На видео, утверждают авторы, ещё не самый плохой участок.

«Уважаемый Мэр и Администрация! Проведите ремонт (ямочно-дырочный) дорог, дворов, невозможно ездить», жалуются люди.