Ачинец покалечил собаку, которую приютил

В Красноярском крае 20-летнего жителя Ачинска будут судить за жестокое обращение с животным.
Полицейские установили, что осенью 2025 года молодой человек, возвращаясь домой с утренней пробежки, увидел на улице бездомную беспородную собаку и приютил ее. Но в этот же день пёс справил нужду в квартире ачинца и тот решил проучить животное.
«Злоумышленник привел собаку в заброшенное здание, расположенное по соседству с его домом, и нанес множественные удары руками и ногами по телу беззащитного пса, причинив травмы, в том числе перелом лапы. Случайные прохожие стали очевидцами “жизненного урока” и сообщили об этом в полицию. Экипаж ППС, прибывший на место происшествия, задержал парня, который сознался в содеянном», — рассказали в ГУ МВД.
В ветеринарной клинике собаке оказали необходимую помощь и поместили в приют для животных «Доброе сердце». Годовалому псу быстро нашлась хозяйка, которая забрала его к себе.
В отношении молодого человека возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», санкция которой предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Известно, что ранее фигурант был судим за кражу.
