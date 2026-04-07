Диетолог Поляков сказал, кому вредно пить безалкогольное пиво

Безалкогольным пивом зачастую заменяют алкогольное в надежде, что оно меньше навредит организму. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал о вреде этого напитка.
Специалист отметил, что одна из причин отказа от чрезмерного употребления безалкогольного пива — большая нагрузка на почки.
«Люди, у которых есть проблемы с почечной системой, могут усугублять эти проблемы регулярным употреблением этого напитка. Данный продукт также воздействует на желудочно-кишечный тракт, в частности, повышается выработка желудочного сока, что может спровоцировать или усугубить течение гастрита, в некоторых случаях употребление этого напитка может приводить к появлению изжоги и газообразованию», — пояснил эксперт.
Поляков отметил, что на этом побочные эффекты от употребления безалкогольного пива не заканчиваются. Напиток может вызывать головные боли.
«В составе безалкогольного пива содержится мальтоза — это солодовый сахар, который расщепляется на две молекулы глюкозы в итоге. Соответственно, расщепляясь довольно-таки быстро, он дает серьезную нагрузку на поджелудочную железу, в частности, начинает активно вырабатываться инсулин. То есть может быть определенное инсулиновое истощение, опять же при регулярном употреблении. Также из-за напитка страдает зубная эмаль», — добавил специалист.
Диетолог посоветовал употреблять безалкогольное пиво не чаще раза в неделю.
