Один из осуждённых за теракт в «Крокусе» свёл счёты с жизнью: о ком идёт речь

После попытки самоубийства в СИЗО умер один из осуждённых за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Им оказался 37-летний Якубджони Юсуфзода*, который находился в Матросской Тишине. Медработник сразу прибыл в камеру заключенного и планировал реанимировать преступника, но «положительного результата попытки не дали». Об этом сообщает ГУФСИН России по Москве.
Один из крупнейших террористических актов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления рок-группы «Пикник». Сначала преступники начали расстреливать пришедших на концерт людей, после этого подожгли зал, используя горючую жидкость.
Роль Юсуфзоды* в преступлении сводилась к тому, что через свою банковскую карту перевёл соучастнику деньги на оплату жилья террористов. После теракта он снова совершил перевод одному из исполнителей. За свои действия суд приговорил его к пожизненному сроку заключения.
В ходе следствия и на суде преступник утверждал, что террористический акт финансировался с помощью его банковской карты. Он действовал по указанию некого Шеринара, который администрировал канал, распространявший радикальные течения ислама. На следующий день, 23 марта, Юсуфзода* понял, что все указания администратора были связны с терактом и деньги, которые он переводил, предназначались преступникам.
Тогда Юсуфзода* опять же по указанию Шеринара выбросил свой мобильный телефон с сим-картой, снял с карты деньги и направился в аэропорт Внуково. Там он попытался забронировать место на ближайший рейс в любую страну. Ближайшим оказался рейс в Ташкент, за билет мужчина заплатил девять тысяч рублей и прошел регистрацию. На паспортном контроле полицейские задержали преступника.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.