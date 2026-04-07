Генконсул РФ в Хошимине предупредил о росте воровства у россиян

Число краж у российских туристов на юге Вьетнама стремительно увеличивается. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
— Основная категория происшествий с нашими гражданами — кражи, количество которых стремительно растет, — объяснил дипломат.
По его словам, в консульство поступает значительное количество сообщений о воровстве денег, телефонов, ценных вещей и документов. Кражи происходят не только в общественных местах, туристических зонах и на пляжах, но и в отелях, аэропортах и даже в самолетах.
Туристы также жалуются на бездействие местных правоохранительных органов, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что туристический поток россиян во Вьетнам в первом квартале 2026 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2025 года. При этом только в марте 2026 года страну посетили 120,2 тысячи российских граждан, что в 2,6 раза больше, чем в марте предыдущего года.
До этого в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на туроператора «Спектрум» рассказали, что российские туристы весной чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Краснодарский край среди внутренних направлений для туризма, а за границей — Турцию, Абхазию и Египет.
