Генконсул РФ в Хошимине предупредил о росте воровства у россиян

Число краж у российских туристов на юге Вьетнама стремительно увеличивается. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

— Основная категория происшествий с нашими гражданами — кражи, количество которых стремительно растет, — объяснил дипломат.

По его словам, в консульство поступает значительное количество сообщений о воровстве денег, телефонов, ценных вещей и документов. Кражи происходят не только в общественных местах, туристических зонах и на пляжах, но и в отелях, аэропортах и даже в самолетах.

Туристы также жалуются на бездействие местных правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что туристический поток россиян во Вьетнам в первом квартале 2026 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2025 года. При этом только в марте 2026 года страну посетили 120,2 тысячи российских граждан, что в 2,6 раза больше, чем в марте предыдущего года.

До этого в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на туроператора «Спектрум» рассказали, что российские туристы весной чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Краснодарский край среди внутренних направлений для туризма, а за границей — Турцию, Абхазию и Египет.

Россиянам перечислили три опаснейших города мира, отдых в которых лучше не планировать. Соответствующий рейтинг привел турагент Тариел Гажиенко.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
