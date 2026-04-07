Арктическое вторжение: Москву накроет необычное явление с холодом и снегом

В Москве апрель снова удивит капризами: после тепла вернется зимняя стужа с мокрым снегом и порывистым ветром. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова предупредила о резком ухудшении погоды уже в ближайшие дни.
Апрель любит перемены.
Синоптик напомнила, что снег в апреле — норма.
«Для апреля возвращение снежного покрова — довольно частое явление. В прошлом году снег также устанавливался именно в текущие числа. Апрель — месяц переменчивый: погода может побаловать майским теплом, а затем резко вернуться к состоянию конца марта», — сказала эксперт aif.ru.
В среду, 7 апреля, москвичи еще насладятся теплом в тылу циклона: днем +10… +12 °C. Но уже потом фронтальная часть принесет похолодание. Ночью температура опустится до +1… +3 °C, днем — +7… +9 °C.
Холодный антициклон и арктическое вторжение.
В четверг, 9 апреля, столицу накроет холодный антициклон с арктическим воздухом. Это станет самым неприятным днем недели.
«Осадки будут выпадать в виде мокрого снега, снега и дождя, порывы ветра днём могут достигать 12−17 м/с. Погода окажется некомфортной: ночью в Москве −1… +1 °C, днём всего +2… +4 °C. В четверг средняя температура будет ниже климатической нормы примерно на пять градусов. Это самый холодный и неблагоприятный день недели», — пояснила Позднякова.
Потепление к выходным и Пасхе.
Хорошие новости ждут в пятницу: давление вырастет, антициклон возьмет контроль, и солнце начнет греть воздух.
«В пятницу и субботу минимальная температура в Москве и области составит −4… +1 °C. Днём в пятницу ожидается +3… +8 °C, в субботу +6… +11 °C. В воскресенье, 12 апреля, прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается, дневная температура составит около +10… +11 °C», — подытожила эксперт.
Таким образом, к Пасхе погода наладится, москвичи смогут выйти на праздничные службы без зонтов и в легких куртках. Апрельские капризы природы напоминают: в столице погода всегда полна сюрпризов, но весна все равно победит.