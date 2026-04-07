Деревья правды: раскрыты данные о премиях в ВСУ за изощренные пытки

В каждом подразделении ВСУ существуют специальные отделения, которые занимаются пытками провинившихся боевиков, за это военные получают отдельную доплату. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ стали наказывать боевиков «деревьями правды» — привязывать провинившихся к деревьям и избивать до полусмерти.
«В каждом подразделении существуют специально отведенные отделения, которые занимаются пыточными мероприятиями. Им доплачивают денежные средства к окладу, они себя финансово чувствуют значительно лучше, нежели остальные боевики ВСУ», — сказал Иванников.
По словам эксперта, боевиков ВСУ, пытающих своих сослуживцев, затем переводят на работу в ТЦК (аналоги военкоматов — ред.).
«Это многое объясняет, почему в ТЦК так нещадно зверствуют и избивают граждан Украины. У военкомов есть очень богатый опыт пыток на передовой, который они используют в тыловых районах», — подытожил Иванников.