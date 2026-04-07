В Ачинске после трех судов горожанам вернули парк Железнодорожников

В Ачинске завершилась долгая судебная тяжба за парк Железнодорожников. Прокуратура Красноярского края добилась, чтобы восемь гектаров земли вернули городу. Об этом стало известно 6 апреля.
В начале 2000-х эту территорию незаконно вывели из государственной собственности. Сначала парк передали железной дороге, а потом продали с аукциона местному жителю. Хотя по закону парки и скверы не могут быть в частных руках, сделка все равно состоялась. Позже новый хозяин разбил участок на четыре части и перепродал их. Парк так и остался парком. В нем можно было гулять горожанам, но заботиться о территории новые владельцы не спешили. Собственники не косили траву, не следили за порядком, нарушали правила пожарной безопасности и регулярно получали штрафы.
Прокуратура встала на сторону жителей и пошла в суд. Первая инстанция поддержала истцов, но апелляционный суд неожиданно отменил решение, посчитав, что истек срок давности, а владельцы вели себя добросовестно. Прокурора края это не устроило, и он направил кассационное представление в вышестоящий суд. Там указали, что запрет на приватизацию парков — безусловный, сроки давности здесь не работают.
В итоге дело пересмотрели заново. Красноярский краевой суд поставил в нем финальную точку и вернул парк городу. Решение вступило в силу, за его исполнением проследит прокуратура. Теперь у ачинцев появилась надежда, что их парк снова станет ухоженным и доступным для всех.