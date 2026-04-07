В Ачинске после трех судов горожанам вернули парк Железнодорожников

В начале 2000-х эту территорию незаконно вывели из государственной собственности. Сначала парк передали железной дороге, а потом продали с аукциона местному жителю. Хотя по закону парки и скверы не могут быть в частных руках, сделка все равно состоялась. Позже новый хозяин разбил участок на четыре части и перепродал их. Парк так и остался парком. В нем можно было гулять горожанам, но заботиться о территории новые владельцы не спешили. Собственники не косили траву, не следили за порядком, нарушали правила пожарной безопасности и регулярно получали штрафы.