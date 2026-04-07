Новый скандал разразился в Пентагоне: министра Пита Хегсета хотят отстранить от должности

Axios: Демократы хотят начать процедуру импичмента Пита Хегсета.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессвумен-демократ Яссамин Ансари инициировала процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Демократы обвиняют Хегсета в «безрассудном» и «преступном» руководстве военной кампанией против Ирана.

«Хегсет своей безрассудной угрозой американским военнослужащим и повторяющимися военными преступлениями заслуживает импичмента и отстранения от должности», — передает слова Ансари портал Axios.

Конгрессвумен иранского происхождения Ансари также призвала членов кабинета Дональда Трампа применить 25-ю поправку к Конституции. По ее словам, это необходимо для отставки самого президента США.

The Hill при этом сообщает, что Пентагон срочно отменил пресс-конференцию Хегсета и главы Комитета начальников штабов Дэна Кейна на вторник.

Ранее Хегсет назвал военную операцию против Ирана «самой сложной и точной» в истории.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше