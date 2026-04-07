Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть печенье

Печенье — довольно калорийный продукт, который при частом употреблении может негативным образом сказаться на состоянии человека. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, кому нужно полностью исключить печенье из рациона.
Специалист отметила, что если уж очень хочется, нужно выбирать то печенье, которое хранится не больше двух недель, а также следует избегать покупки слишком дешевого печенья, поскольку в нем могут содержаться вредные для человека вещества.
«Для экономии туда добавляются щелочные вещества, а щелочные соединения — это про воспаление в организме, отеки и разрушение клеточных мембран. По внешности человека обычно сразу видно, что он злоупотребляет печеньем или похожими продуктами», — пояснила специалист.
Диетолог посоветовала не давать печенье детям, а взрослым есть не чаще раза в месяц и всего по 3−4 штуки.
«Основной потребитель печенья — это дети и взрослые люди, которые приукрашивают им чайную церемонию. Вот им вообще стоит отказаться от печенья», — добавила эксперт.
