Новосибирский ХК «Сибирь» может покинуть 19 хоккеистов

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов и главный тренер Ярослав Люзенков подвели итоги непростого сезона для новосибирской команды. Напомним, что в пятом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина новосибирцы в четвертый раз уступили магнитогорскому «Металлургу». Это привело к тому, что «Сибирь» закончила свое выступление в плей-офф 2026 и завершила сезон.