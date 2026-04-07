Новосибирский ХК «Сибирь» может покинуть 19 хоккеистов

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов и главный тренер Ярослав Люзенков подвели итоги непростого сезона для новосибирской команды. Напомним, что в пятом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина новосибирцы в четвертый раз уступили магнитогорскому «Металлургу». Это привело к тому, что «Сибирь» закончила свое выступление в плей-офф 2026 и завершила сезон.
Сейчас у 19 игроков заканчиваются контракты. Возможно, с некоторыми из них, а может быть, и со всеми, команда расстанется.
— Предварительные разговоры уже были. Понимание, кого мы хотим оставить, есть. Все остальное — формальности. Думаю, в течение недели-двух ребята поставят подписи в контрактах, — заявил на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, Лев Крутохвостов.
Он добавил, что сейчас говорить о том, с кем команда будет прощаться, неэтично.