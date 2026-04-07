В Иркутске открылась новая школа № 58 имени 80-летия Великой Победы

"Эта школа — результат системной работы всех уровней власти: городской, региональной и федеральной. Всего за два с небольшим года на пустыре появились девять полноценных блоков. Подрядчик справился с задачей качественно и в срок. Это первый за последние десятилетия пример, когда новый микрорайон начался не с новостроек, а с социального объекта. Вокруг уже предусмотрены участки под центр самбо. К 1 сентября мы наберем все 55 классов, с детьми будут работать 92 учителя. Уверен, выпускники этой школы станут настоящими профессионалами — грамотными, современными, глубоко знающими свое дело и будут трудиться на благо родного города, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.