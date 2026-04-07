В Иркутске открылась новая школа № 58 имени 80-летия Великой Победы

В актовом зале собрались ученики, учителя, родители и почетные гости. Участие в мероприятии приняли заместитель мэра — председатель комитета по управлению Ленинским округом Светлана Колотовкина и директор школы Алексей Тугарин.
«Благодаря системе национальных проектов Ленинский округ развивается комплексно. За три года мы ввели в эксплуатацию современные пристрои к школам № 53 и № 57, а в прошлом году появились две 17-этажные блок-секции в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, куда заехали 173 семьи. Сейчас мы продолжаем работу в этом направлении. Всего за 2,5 года построили школу на 1550 мест — самую большую в Иркутской области, настоящий центр комплексного образования. Совсем скоро здесь появится новый дом, в котором квартиры получат более 400 семей, переселенных по федеральной программе», — отметила Светлана Колотовкина.
Как рассказал директор учебного заведения, на данный момент сформировано 28 классов, в которых будут обучаться 718 детей.
«Ребят ждут современные условия для обучения, воспитания, занятий спортом и творчеством. Для них здесь есть просторные кабинеты и расширенные возможности для дополнительного образования. Мы заключили соглашения с Иркутским авиационным заводом и иркутским филиалом ВГИКа. Откроются классы инженерной, гуманитарной и естественнонаучной направленности», — рассказал директор Алексей Тугарин.
Компания «Фармасинтез» помогла оборудовать кабинет химии. Здесь будут заниматься учащиеся 8−11 классов.
«Еще на этапе строительства мэр Руслан Болотов предложил нам поучаствовать в жизни школы. Мы с удовольствием откликнулись. Решили поддержать химический класс, ведь с него начинается путь в фармацевтическую химию — а это как раз наш профиль. Сделали современное оформление, дооснастили всем необходимым. Наши специалисты, помимо основной учебной программы, сами будут читать лекции, проводить практику, а ребята — приходить на завод. Так через 7−10 лет и более мы рассчитываем получать мотивированных, хорошо подготовленных молодых работников на наши производства», — пояснил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Фармасинтез» Евгений Орачевский.
В каждом учебном кабинете установлены три вида досок: интерактивная, маркерная и меловая. В школе есть бассейн, хореографический класс, спортзал, актовый зал и столовая. Учебное заведение построено по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба мэрии.
"Эта школа — результат системной работы всех уровней власти: городской, региональной и федеральной. Всего за два с небольшим года на пустыре появились девять полноценных блоков. Подрядчик справился с задачей качественно и в срок. Это первый за последние десятилетия пример, когда новый микрорайон начался не с новостроек, а с социального объекта. Вокруг уже предусмотрены участки под центр самбо. К 1 сентября мы наберем все 55 классов, с детьми будут работать 92 учителя. Уверен, выпускники этой школы станут настоящими профессионалами — грамотными, современными, глубоко знающими свое дело и будут трудиться на благо родного города, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
