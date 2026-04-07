Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская туристка отсудила 93 тысячи за отель, который оказался в 444 км от аэропорта вместо 40

Источник: Сиб.фм

Жительница Новосибирской области обратилась за защитой своих прав в Управление Роспотребнадзора после того, как приобретённый тур обернулся неприятным сюрпризом. Ведомство поддержало её требования и помогло вернуть деньги, сообщили в пресс-службе.

Как установили специалисты, женщина купила путёвку в отель под названием Bodrum Park Resort с проживанием на семь ночей. При оформлении сотрудники турфирмы заверили клиентку, что гостиница расположена всего в 40 километрах от аэропорта. Однако после оплаты выяснилось, что реальное расстояние до места назначения составляет 444 километра — то есть более чем в десять раз дальше заявленного.

Покупательница потребовала расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства, однако туроператор в установленный законом срок этого не сделал. Тогда женщина обратилась в суд, а Роспотребнадзор подготовил заключение, в котором подтвердил факт нарушения прав потребителя — предоставление заведомо недостоверной информации об услуге.

Судья согласился с доводами истца и надзорного ведомства. По решению суда компания обязана выплатить новосибирце 93 172 рубля 76 копеек. В эту сумму вошли стоимость самой путёвки, начисленная неустойка, компенсация за причинённый моральный вред, а также судебные расходы в виде госпошлины.

В Роспотребнадзоре напомнили гражданам о необходимости внимательно проверять все детали приобретаемых туров, особенно информацию о месторасположении отелей и расстоянии до аэропортов. В случае обнаружения недостоверных сведений потребитель имеет право требовать расторжения договора и полного возврата средств.

