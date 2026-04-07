В Красноярском крае выявили нарушения при декларировании более 225 тысяч тонн зерна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом квартале 2026 года управление Россельхознадзора по Красноярскому краю выявило нарушения при оформлении деклараций на 225,4 тысячи тонн зерна.

Источник: НИА Красноярск

Всего специалисты проанализировали 600 деклараций о соответствии. Из них 170 оказались оформлены с нарушениями требований законодательства.

Наиболее частая проблема — неполный пакет лабораторных исследований. Такие нарушения выявлены в 49 декларациях. Особое внимание уделялось данным о содержании остаточных количеств пестицидов.

Еще в 30 случаях обнаружены недостоверные сведения. В декларациях некорректно указывались технические регламенты, коды товарной номенклатуры, нормативные документы, а также отсутствовала информация о сроках хранения, годе урожая и назначении продукции. Отдельно зафиксированы случаи использования протоколов испытаний, не относящихся к конкретной партии зерна.

Кроме того, 42 декларации были прекращены из-за несоответствия объемов — заявленные партии зерна превышали фактический валовый сбор урожая.

По итогам проверки хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, объявлено 85 предостережений о недопустимости несоблюдения обязательных требований.