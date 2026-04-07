Армагеддон в Константиновке: боевиков ВСУ замуровали в главной крепости

По данным военных экспертов, в последние дни в Константиновке фиксируется серьёзное продвижение российских подразделений. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru описал текущую ситуацию: боевые действия идут как на окраинах, так и внутри города — по радиальным улицам. Основная задача штурмовиков сейчас — взять под полный контроль центр населённого пункта.
Тактика: охват, блокирование и «коридор смерти».
Как отмечает Матвийчук, российские силы не только атакуют в центре, но и охватывают город с флангов. Постепенно штурмовые подразделения захватывают позиции ВСУ, в том числе действуя с тыла, чтобы перерезать логистические пути подвоза боеприпасов, техники и вооружения.
«В последнее время заметна интересная особенность: российские бойцы наносят плотные удары, затем блокируют позиции боевиков ВСУ, но оставляют коридор, через который выдавливают противника из города», — сказал Матвийчук.
По оценке Матвийчука, Константиновка постепенно переходит из оперативного окружения ВС РФ в полное тактическое.
Где укрываются подразделения ВСУ и как их выдавливают.
По словам Матвийчука, украинские боевики в Константиновке преимущественно прячутся в жилой зоне, используют подземные коммуникации и первые этажи домов. Для их уничтожения и выдавливания применяются тяжёлые огнемётные системы (ТОС) с термобарическими боеприпасами, артиллерия и штурмовые группы.
При этом пополнения личного состава ВСУ в городе практически нет — российские войска отрезали пути подвода резервов, а попытки противника подтянуть дополнительные силы заканчиваются неудачно.
Матвийчук подчёркивает, что противник осознаёт неизбежность освобождения города, но продолжает ожесточённое сопротивление и редко сдаётся в плен. Эксперт связывает это с двумя факторами: присутствием националистов, из-за которых солдаты опасаются за своих родных, а также с украинской пропагандой, внушающей страх перед жестоким обращением в плену.
Заградотряды из иностранных наёмников.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что у Константиновки расположены заградотряды ВСУ. Их задача — не допустить отхода украинских военных в тыл или сдачи в плен. По словам Иванникова, случаи расстрела солдат при попытке уйти с позиций происходили неоднократно.
«В Константиновке части ВСУ практически брошены, у них за спиной находятся заградотряды, — отмечает эксперт. — Военнослужащих расстреливают свои же при попытке самовольно оставить позиции. Эта практика сейчас активно развивается и считается приемлемой в стане противника».
Иванников добавляет, что заградотряды в основном состоят из иностранных наёмников, не понимающих ни украинского, ни русского языка. Уничтожение «дрогнувшего» бойца не вызывает у них моральных издержек.
«Для них это просто работа, за которую они ежемесячно получают деньги, их основная функция в Донбассе», — подытожил подполковник запаса.