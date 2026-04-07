Школьник из Хабаровска завоевал призовое место на Всероссийской олимпиаде

В Хабаровске девятиклассник Артём Горбуля завоевал звание призёра Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.
Финал олимпиады прошёл в Республике Татарстан. В нём участвовали 394 старшеклассника из 79 регионов страны. Артём успешно выступил в двух письменных и одном устном туре, где проверяли знания по экономике, политологии, социологии, философии и юриспруденции.
Для хабаровского школьника это уже третий финал подряд. К победе его готовила учитель школы № 58 Екатерина Тернова, которая также работает педагогом в региональном центре «Сириус 27».
Диплом призёра даёт Артёму право поступить в любой профильный вуз России без вступительных экзаменов. Кроме того, на региональном уровне он получит денежную премию имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова.
На сегодняшний день сборная Хабаровского края уже заработала 12 наград на всероссийских олимпиадах текущего сезона. Олимпиада проводится в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».