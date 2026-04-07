Врачи из Хабаровского края будут работать в больнице Дебальцево до 20 апреля.

В состав врачебного десанта вошли пять узких специалистов: два уролога, два офтальмолога и гастроэнтеролог-эндоскопист. Работа медиков в прифронтовом регионе продлится две недели. Программой визита предусмотрены не только осмотры пациентов, но и методическая поддержка местных кадров, а также внедрение практики телемедицинских консультаций с хабаровскими клиниками.