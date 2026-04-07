Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи из Хабаровского края будут работать в больнице Дебальцево до 20 апреля

Врачи из Хабаровского края будут работать в больнице Дебальцево до 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты из медицинских центров Хабаровского края прибыли в подшефное Дебальцево для оказания практической помощи местному населению. Прием пациентов организован на базе взрослой поликлиники Центральной городской больницы, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Подробнее о составе миссии — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

В состав врачебного десанта вошли пять узких специалистов: два уролога, два офтальмолога и гастроэнтеролог-эндоскопист. Работа медиков в прифронтовом регионе продлится две недели. Программой визита предусмотрены не только осмотры пациентов, но и методическая поддержка местных кадров, а также внедрение практики телемедицинских консультаций с хабаровскими клиниками.

Процесс восстановления больничного комплекса курирует глава региона Дмитрий Демешин. В ходе рабочих поездок губернатора было проверено функционирование ключевых узлов жизнеобеспечения здания, в том числе запущен грузопассажирский лифт. Напомним, Хабаровский край регулярно направляет медицинские кадры и гуманитарные грузы в новые регионы РФ для обеспечения стандартов качественной медпомощи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru