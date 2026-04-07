Врачи из Хабаровского края будут работать в больнице Дебальцево до 20 апреля.

Специалисты из медицинских центров Хабаровского края прибыли в подшефное Дебальцево для оказания практической помощи местному населению. Прием пациентов организован на базе взрослой поликлиники Центральной городской больницы, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Подробнее о составе миссии — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
В состав врачебного десанта вошли пять узких специалистов: два уролога, два офтальмолога и гастроэнтеролог-эндоскопист. Работа медиков в прифронтовом регионе продлится две недели. Программой визита предусмотрены не только осмотры пациентов, но и методическая поддержка местных кадров, а также внедрение практики телемедицинских консультаций с хабаровскими клиниками.
Процесс восстановления больничного комплекса курирует глава региона Дмитрий Демешин. В ходе рабочих поездок губернатора было проверено функционирование ключевых узлов жизнеобеспечения здания, в том числе запущен грузопассажирский лифт. Напомним, Хабаровский край регулярно направляет медицинские кадры и гуманитарные грузы в новые регионы РФ для обеспечения стандартов качественной медпомощи.
