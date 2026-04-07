Стало известно, какие парки и скверы обновят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подведены промежуточные итоги формирования заявок для участия в V этапе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В перечень важнейших инициатив вошли масштабная реконструкция и благоустройство парка культуры и отдыха «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, создание сквера «Импульс» в Амурске, обновление стадиона «Локомотив» в Бикине и восточной части набережной в Николаевске-на-Амуре.
Также предлагается благоустройство прогулочной зоны у районного Дома культуры в Ванино, реализация третьего этапа сквера «Золото Умальты» в Чегдомыне, благоустройство площади и сквера имени В. И. Ленина в Переяславке, создание сквера «Памяти и Славы» в Солнечном, развитие стадиона «Здоровье БАМа» в Новом Ургале и приведение в порядок площади перед домом культуры в селе Чумикан.
Кроме того, сами люди могли выбрать территории для благоустройства. Жители края направили 172 предложения по обновлению общественных территорий через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Наибольшую активность продемонстрировали жители Комсомольска-на-Амуре, представившие 53 инициативы, а также Хабаровска и Амурска, от которых поступило 44 и 36 заявок соответственно. На основе собранных данных будут сформированы списки объектов и дизайн-проектов для последующего Всероссийского онлайн-голосования.
В 2025 году в регионе завершено благоустройство 81 общественной территории, а в планах на 2026 год значится преображение еще 58 пространств, к работам на которых приступят с наступлением тепла.