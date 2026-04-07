Традиционный пушечный выстрел в Хорватии обернулся гибелью заряжающего

В Хорватии в муниципалитете Десинич местный житель погиб при перезарядке пушки для традиционного пушечного выстрела во время празднования Пасхального понедельника. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил портал Zagorje.com.

По словам очевидцев, одна из пушек несколько раз подряд дала осечку, а затем внезапно сработала, когда ее начали перезаряжать. По свидетельствам очевидцев, пушка «взорвала человека», который в тот момент ее заряжал.

Правоохранительные органы подтвердили гибель мужчины. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 15:15 по местному времени, говорится в сообщении.

Ранее сотрудник Секретной службы США, который отвечает за обеспечение безопасности бывшей первой леди страны Джилл Байден, случайно выстрелил себе в ногу. Джилл Байден «не находилась рядом с местом инцидента». Представители ее мужа, бывшего президента США Джо Байдена, отказались комментировать эту информацию.

7 ноября 2025 года бывший король Испании Хуан Карлос I рассказал, что около 70 лет назад он в подростковом возрасте случайно застрелил младшего брата, которому на тот момент было 14 лет. Подросток скончался на руках у отца. Самому Хуану Карлосу в то время было 18 лет.

