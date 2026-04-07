Традиционный пушечный выстрел в Хорватии обернулся гибелью заряжающего

В Хорватии в муниципалитете Десинич местный житель погиб при перезарядке пушки для традиционного пушечного выстрела во время празднования Пасхального понедельника. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил портал Zagorje.com.
По словам очевидцев, одна из пушек несколько раз подряд дала осечку, а затем внезапно сработала, когда ее начали перезаряжать. По свидетельствам очевидцев, пушка «взорвала человека», который в тот момент ее заряжал.
Правоохранительные органы подтвердили гибель мужчины. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 15:15 по местному времени, говорится в сообщении.
