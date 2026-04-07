Традиционный пушечный выстрел в Хорватии обернулся гибелью заряжающего

7 ноября 2025 года бывший король Испании Хуан Карлос I рассказал, что около 70 лет назад он в подростковом возрасте случайно застрелил младшего брата, которому на тот момент было 14 лет. Подросток скончался на руках у отца. Самому Хуану Карлосу в то время было 18 лет.