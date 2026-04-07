Диетолог Кованова сказала, сколько можно съесть кулича в день без вреда

Кулич считается главным блюдом на пасхальном столе в православной традиции. Это особый праздничный хлеб из сдобного дрожжевого теста, с начинкой из изюма, сверху его украшают глазурью и посыпкой.
Диетолог-нутрициолог София Кованова в разговоре с aif.ru сказала, сколько можно съесть кулича за один раз без вреда для здоровья и фигуры.
«От одного-двух кусочков кулича общим весом до 200 граммов ничего не будет. Но нельзя забывать, что кулич — этот десертный продукт. Это быстрые углеводы с сильным сочетанием масла, сахара и муки. Это вкусно, но много такой сладости нельзя», — пояснила Кованова.
В 2026 году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 12 апреля.
