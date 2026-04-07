Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова сказала, сколько можно съесть кулича в день без вреда

Православные отмечают Пасху 12 апреля. Диетолог Кованова сказала, сколько можно съесть кулича без вреда для здоровья.

Источник: Аргументы и факты

Кулич считается главным блюдом на пасхальном столе в православной традиции. Это особый праздничный хлеб из сдобного дрожжевого теста, с начинкой из изюма, сверху его украшают глазурью и посыпкой.

Диетолог-нутрициолог София Кованова в разговоре с aif.ru сказала, сколько можно съесть кулича за один раз без вреда для здоровья и фигуры.

«От одного-двух кусочков кулича общим весом до 200 граммов ничего не будет. Но нельзя забывать, что кулич — этот десертный продукт. Это быстрые углеводы с сильным сочетанием масла, сахара и муки. Это вкусно, но много такой сладости нельзя», — пояснила Кованова.

В 2026 году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 12 апреля.

