Иран посмеялся над США на весь мир: главная новость о войне 7 апреля

Пока Соединенные Штаты несут серьезные репутационные убытки, Иран продолжает шутить над угрозами американских лидеров из-за Ормузского пролива.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru оценил расстановку сил в рамках этого военного конфликта и объяснил, чем его продолжение в таком же темпе чревато для Соединенных Штатов.
Напомним, конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля 2026 года, тогда же был заблокирован важный для судоходства Ормузский пролив.
Он является одной из самых важных морских коммуникаций мира, через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива. Через пролив проходит до 20% мировой нефти и нефтепродуктов. Блокировка уже привела к скачкам цен на топливо.
Президент США Дональд Трамп уже дважды ставил Ирану ультиматумы, угрожая ударами по объектам энергетики, однако Иран продолжает пропускать через пролив только дружественные государства, перекрывая его для всех остальных.
На очередную угрозу американского лидера в социальных сетях иранские дипломаты в Зимбабве и Южно-Африканской Республике ответили с насмешкой, что «потеряли ключи» от Ормузского пролива, а позже шуточно добавили, что ключи находятся «под цветочным горшком», но взять их смогут «только друзья».
Шаповалов, комментируя эту полемику, отметил, что Иран отвечает хоть и с явным сарказмом, но вполне адекватно.
«Иран отвечает США жестко военным путем, политическим и дипломатическим, но при этом ответ вполне адекватен. Что касается фактов высмеивания, то в данном случае это вспомогательный элемент ответа на неадекватную истерику, которую устроил из-за пролива американский президент. Дипломатический представитель Ирана ответил в той манере, которая, очевидно, доступна в настоящий момент в большей степени западному обществу, привыкшему к эпатажу, сатире, высмеиванию», — пояснил эксперт.
Политолог Шаповалов добавил, что ситуация сейчас складывается совсем не в пользу Соединенных Штатов.
«Вся эта ситуация является чудовищным ударом по престижу мирового гегемона, то есть США. Прежде всего, речь идет о том, что США не смогли победить Иран в военном конфликте. Они несут значительные политические, экономические и репутационные потери. Весь мир убедился, что “король голый”, и даже союзники Штатов не поддерживают их. Это очередной гвоздь в крышку гроба американской гегемонии в мире», — заключил специалист.
