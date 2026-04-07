В школах Иркутска стартовал антинаркотический месячник

«Профилактические мероприятия стали традиционными. Апрель выбран неслучайно: школьники отдохнули и полны сил, с интересом осваивают новую информацию и активно включаются в практическую часть. Стараемся выстраивать диалог так, чтобы дети оценили масштаб негативных последствий, которые может повлечь подобное пристрастие», — отметила секретарь антинаркотической комиссии администрации города Татьяна Матюшенко.
Так, особенно опасны синтетические наркотики, которые сегодня наиболее доступны. Зависимость от них формируется быстро, а избавиться от нее практически невозможно. Кроме того, за хранение и распространение таких веществ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Иркутское» Анастасия Черникова рассказала, что за употребление наркотических средств, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность. В дальнейшем это может повлиять на возможность получения водительских прав, разрешения на оружие, трудоустройство в ряде учреждений и предприятий.
Для закрепления полученных знаний ребятам предложили оформить коллажи на темы: «Мое будущее в моих руках», «Скажи жизни — да», «Мы выбираем жизнь», «Здоровым быть модно».
«Мы изобразили две половины жизни: серая обозначает существование с наркотиками. Светлая, радужная, с разными событиями — без них. Постарались донести, что концентрация на запрещенных веществах не позволит увидеть, как прекрасен наш мир, сколько в нем всего интересного, какие есть возможности для самореализации», — рассказала ученица Алиса Черникова.
В рамках месячника подобные встречи пройдут не только для школьников, но и для их родителей и педагогов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.