Шаманы поддержали строительство крематория вблизи поселка Усть-Ордынский

IrkutskMedia, 7 апреля. 4 апреля в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района на общем собрании Совета шаманских общин обсудили возможность строительства крематория. Инициатива строительства исходит от предпринимателей, однако окончательное решение местные власти намерены принять только после согласования с шаманским сообществом, сообщает пресс-служба Центра коренных народов Прибайкалья.
«Проект предусматривает современные технологии: прощальный зал, колумбарий для хранения урн. Выбросы будут минимальными», — отметил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
Участники собрания отметили, что ритуальное сожжение имеет исторические корни в бурятской культуре и долгое время являлось одной из традиционных форм погребения. Массовое распространение захоронений в земле произошло лишь в XX веке, а в ряде населённых пунктов — после Великой Отечественной войны.
Сегодня в Иркутской области отсутствуют крематории, и жителям приходится обращаться за подобными услугами в Улан-Удэ. Для многих семей, особенно выходцев из других районов этнической Бурятии, которые стремятся хоронить своих близких на исторической родине, это связано с дополнительными затратами на транспортировку. В этих условиях создание крематория в регионе рассматривается как более доступная альтернатива.
Во время обсуждения шаманы поддержали инициативу, подчеркнув, что традиция Бөө мүргэл допускает различные формы погребения — как захоронение в земле, так и кремацию или ритуальное сожжение на родовых территориях. При этом выбор остаётся за родственниками усопшего.
Ранее обсуждения по вопросу строительства крематория под Иркутском были запланированы на март 2025 года. Предполагалось, что объект будет размещен на территории Смоленско-Марковского кладбища. Инициатором выступал ИП Малышев А. А. — компания депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Малышева. Однако после проведения ряда встреч с жителями в Марковском и Смоленском муниципальных образованиях инвестором было принято решение об отмене текущих общественных обсуждений.