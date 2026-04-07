России нужна атомная станция на Луне: академик объяснил, зачем

Для создания полноценной промышленности в космосе нужна атомная энергия. Например, отдельный энергоблок, доставленный на Луну. Об этом сообщил директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
По его словам, в рамках национального проекта «Космос» уже запланирована соответствующая работа. Предполагается перенести атомные технологии за пределы Земли. Более того, уже существует конкретный прообраз атомной станции на Луне. Так, она будет похожа на «большую батарейку».
«(Батарейку — прим.ред.) из которой по некоторому количеству кабелей идет электрический ток. Она должна уместиться под обтекатель ракеты — 4 метра по габариту. Чтобы заявить о себе, надо создать такой атомный энергоблок, который мы сможем доставить на Луну, посадить его там, управлять им и выдать энергию. Кому, как ни Росатому, сделать такого рода прорыв», — сказал Петрукович.
В той же беседе с KP.RU ученый высказался о технологиях в космосе. Он отметил, что сегодня многие из них заимствуются у Земли. Поскольку из-за большого количества аппаратов на орбите управлять ими из специальных центов уже невозможно. В итоге многие задачи решаются автоматически.