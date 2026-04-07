Экология в фокусе: Фонд Мельниченко поддержит лучшие экологические проекты страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершился приём заявок на VI Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого», учреждённую Росприроднадзором.
Жители Красноярского края представили в VI сезоне премии свои работы в номинациях «Экопроект», «Экосемья», «Экомир», «Экомультфильм» и др. Среди них яркие и искренние примеры заботы об окружающей среде.
Диана Мареловцева из Назарово подготовила видео, в котором вместе с родными убирает мусор в лесу, восстанавливая чистоту природы. Анна Лобанова из Красноярска рассказала, как помогает птицам зимой: делает кормушки, регулярно проверяет их, подсыпает корм и привлекает к этому других. А воспитанники детского сада № 50 из Канска через анимацию обратили внимание на проблему бездомных животных, создав трогательный ролик.
Лучшие из работ получат дипломы и ценные призы, среди которых путевка во Всероссийский детский центр «Океан», а также поддержку на развитие экологических инициатив от Фонда Мельниченко.
«В числе приоритетов Фонда не только поддержка экологических проектов, но и формирование у молодого поколения культуры заботы об окружающей среде. Такие инициативы, как премия “Экология — дело каждого”, дают возможность детям и подросткам почувствовать свою причастность к решению значимых задач, увидеть, что их идеи могут быть востребованы и реализованы, — отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва. — Поддерживая проекты из наших городов, мы стремимся создать условия, при которых экологическая ответственность становится естественной частью повседневной жизни».
Стоит отметить, что для многих детей, молодежи и взрослых промышленных городов забота об окружающей среде — это не просто слова. Ежегодно подростки Профкоманд. ФМ вместе со старшими товарищами с предприятий СУЭК, СГК и ЕвроХим принимают участие в таких акциях, как #ВодаРоссии, #БумБатл, #ВместеЯрче, проводят просветительскую работу среди населения городов через квизы, спортивные соревнования и другие мероприятия, объясняя, как беречь природу и почему важна экологическая ответственность каждого.