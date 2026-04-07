Губернатор Красноярского края вручил награды 46 сотрудникам космических предприятий

В Красноярске прошло чествование сотрудников предприятий, относящихся к космической отрасли. Награды из рук губернатора получили ветераны отрасли и начинающие специалисты. Михаил Котюков напомнил слова Гагарина о том, что подвиг первого космонавта — заслуга тысяч людей, создавших основу технологического прорыва. Сегодня инженеры, конструкторы, ученые Красноярского края продолжают совершенствовать достижения открывателей космоса. Мы гордимся, что две трети орбитальной отечественной группировки спутников произведено у нас. Они стали настоящим цифровым поясом, космическим эквивалентом Транссибирской магистрали, который объединяет страну. Спасибо вам за вашу работу! — поблагодарил собравшихся глава региона. Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма Михаил Котюков вручил сотрудникам АО «РЕШЕТНЁВ», АО «НПП “Радиосвязь”, АО “Центральное конструкторское бюро “Геофизика”, АО “Красмаш”, филиала ФГУП “Космическая связь” — Центра космической связи “Железногорск” и ООО “Научно-производственный центр “Малые космические аппараты”. Церемония прошла в рамках Недели космоса, которая с 2026 года станет ежегодным всероссийским событием. Напомним, Красноярский край стал одной из главных площадок Всероссийской недели космоса, а также в центре Красноярска открыли выставку с фотографиями Гагарина и Королёва.