Первоклассники гимназии № 1 Иркутска начнут изучать бурятский язык

Иркутск, НИА-Байкал — С 1 сентября 2026 года в одном из пяти первых классов иркутской гимназии № 1 начнется изучение бурятского языка и литературы.

Источник: НИА Байкал

На их освоение в учебном плане предусмотрено два часа в неделю. Инициатива направлена на сохранение и развитие национальных традиций, а также на популяризацию родного языка среди подрастающего поколения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В программе класса — не только уроки языка, но и знакомство с фольклором, литературой и традициями бурятского народа. Для учеников будут организованы встречи с носителями языка, экскурсии и творческие мастерские.

«Открытие такого класса — значимое событие для нашего города, которое способствует сохранению языкового и культурного многообразия, помогает укрепить межнациональное согласие и воспитать в подрастающем поколении уважение к традициям нашей большой страны», — отметили в департаменте образования администрации Иркутска.

Для того чтобы записать ребенка в класс с изучением бурятского языка, родителям нужно будет указать это пожелание в заявлении, которое подается через «Госуслуги» или непосредственно в образовательное учреждение.