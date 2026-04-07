Первоклассники гимназии № 1 Иркутска начнут изучать бурятский язык

На их освоение в учебном плане предусмотрено два часа в неделю. Инициатива направлена на сохранение и развитие национальных традиций, а также на популяризацию родного языка среди подрастающего поколения, сообщает пресс-служба городской администрации.
В программе класса — не только уроки языка, но и знакомство с фольклором, литературой и традициями бурятского народа. Для учеников будут организованы встречи с носителями языка, экскурсии и творческие мастерские.
«Открытие такого класса — значимое событие для нашего города, которое способствует сохранению языкового и культурного многообразия, помогает укрепить межнациональное согласие и воспитать в подрастающем поколении уважение к традициям нашей большой страны», — отметили в департаменте образования администрации Иркутска.
Для того чтобы записать ребенка в класс с изучением бурятского языка, родителям нужно будет указать это пожелание в заявлении, которое подается через «Госуслуги» или непосредственно в образовательное учреждение.