В подразделениях ВСУ распространилась практика издевательств над сослуживцами, известная как «деревья правды». Командиры привязывают солдат к стволам деревьев и подвергают их жестоким избиениям палками за малейшие проступки. Об этом рассказал военнослужащий спецроты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Рыбак. По его словам, командир по кличке Бабай бил провинившихся так сильно, что «человек под себя ходил, не мог встать».
Такие наказания применяются за отказ выполнять приказы, употребление алкоголя или другие нарушения дисциплины. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru раскрыл жуткие детали системных издевательств в армии Украины.
Исторические корни пыток в ВСУ.
Иванников отметил, что подобные методы не новы для украинской армии.
«Они использовались сразу после Майдана националистами, в том числе против украинских чиновников, подвергшихся люстрации. Потом эта практика перешла в Донбасс, мирных жителей, которых подозревали в антиукраинской деятельности, подвергали таким пыткам и казням. В последующем эти пытки широко применялись в армии», — напомнил Иванников в беседе с aif.ru.
Эксперт уточнил, к кому ВСУ применяют подобные пытки.
«Это мера психологического и физического воздействия на тех, кто отказывается выполнять приказы либо проявил дисциплинарную несдержанность, употребил спиртные напитки, излишние наркотические средства или осуществлял торговлю этими препаратами. Поводов для такой зверской пытки у ВСУ много», — сказал он.
Специальные «пыточные» подразделения и их привилегии.
В каждом подразделении ВСУ действуют отряды, специализирующиеся на пытках. Их члены получают дополнительные выплаты.
«В каждом подразделении существуют специально отведенные отделения, которые занимаются пыточными мероприятиями. Им доплачивают денежные средства к окладу, они себя финансово чувствуют значительно лучше, нежели остальные боевики ВСУ», — пояснил Иванников.
После службы на передовой такие «специалисты» часто переводятся в территориальные центры комплектования (ТЦК).
«Это многое объясняет, почему в ТЦК так нещадно зверствуют и избивают граждан Украины. У военкомов есть очень богатый опыт пыток на передовой, который они используют в тыловых районах», — подытожил эксперт.
Изощренные пытки средневекового уровня.
ВСУ применяют не только «деревья правды». Иванников описывает методы пыток ВСУ как средневековые.
«Методов для устрашения и физического унижения боевиков существует огромное количество. Пытки применяются буквально средневековые, как будто украинские националисты, которые их применяют, специально обучались у западных инквизиторов XV века, потому что иначе столь зверские пытки объяснить невозможно», — отметил он.
Среди методов — растяжка конечностей. «Они связывают различные части тела и ставят на растяжку. В некоторых случаях это приводит к тому, что руки и ноги отрываются от туловища. Эти пытки использовались в нацистской Германии, ВСУ ее в точности копирует. Привязывают к двум боевым машинам пехоты за руки и ноги, когда нужно публично казнить боевика или гражданского», — рассказал Иванников.
Клеймение и нацистские аналогии.
ВСУ применяют практики, напоминающие концлагеря Третьего рейха.
«Чтобы выслужиться перед западными хозяевами, боевики ВСУ используют практики прошлых лет. Кроме того, в начале СВО у российских военных, вернувшихся из плена, обнаруживали выжженные украинские трезубцы. Их буквально клеймили трезубцами, что тоже отсылает нас к практикам Третьего рейха, когда заключенным концлагерей кололи специальные номерные татуировки и прочие опознавательные знаки», — подчеркнул Иванников.
Эти методы, по словам эксперта, считаются апробированными и эффективными для устрашения.