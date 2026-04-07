Раскаленные клейма, деревья правды: ВСУ дают премии за особые пытки

В подразделениях ВСУ распространилась практика издевательств над сослуживцами, известная как «деревья правды». Командиры привязывают солдат к стволам деревьев и подвергают их жестоким избиениям палками за малейшие проступки. Об этом рассказал военнослужащий спецроты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Рыбак. По его словам, командир по кличке Бабай бил провинившихся так сильно, что «человек под себя ходил, не мог встать».