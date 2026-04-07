«Молнии» ликвидировали пункты хранения БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали пункты управления и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты ударных беспилотников «Молния» российской группировки войск «Восток».
Замаскированные позиции украинских войск выявила разведка. Речь идёт о пунктах управления, местах хранения беспилотников и складе боеприпасов.
«Данные объекты использовались для координации ударов и ведения воздушной разведки ВСУ на данном направлении. Для поражения вскрытых целей были задействованы расчёты ударных БПЛА самолётного типа “Молния”», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы БПЛА нанесли серию точных ударов, произошла детонация украинских боекомплектов, зафиксировано возгорание.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.