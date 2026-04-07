Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области осталось всего 34 ветерана Великой Отечественной войны

Также в регионе проживает более 1,7 тысячи тружеников тыла и 57 тысяч «детей войны».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 апреля. В Иркутской области подготовили программу мероприятий к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы региона Игоря Кобзева, сегодня в регионе проживают 34 непосредственных участника войны, около 1700 тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и блокадников, а также порядка 57 тысяч «детей войны».

В рамках праздничной программы студенты творческих колледжей посетят ветеранов и тружеников тыла на дому, чтобы лично поздравить их с Днем Победы и выразить благодарность за их вклад в историю страны.

Игорь Кобзев отметил, что с каждым годом число непосредственных участников войны сокращается, и важно, чтобы память о подвиге поколения победителей передавалась следующим поколениям. Все эти мероприятия являются возможностью выразить благодарность поколению победителей. Он отметил, что в нынешнее непростое время особенно важно быть вместе, помнить о подвигах тех, кто не отдал страну врагам, и чтить память всех, кто не жалел жизни ради Великой Победы.

Напомним, на сайте администрации Иркутска представлен фирменный стиль для празднования Дня победы (0+). В этому году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.