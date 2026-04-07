В Хабаровске охранник ЧОПа устроил стрельбу в офисе из-за личных разборок

Пострадала лишь замочная скважина — но инцидент вызвал серьёзный скандал.

В Хабаровске сотрудник частного охранного предприятия устроил перестрелку с соседним ЧОПом из-за личных мотивов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.

Весной 2026 года мужчина, которого только что приняли на работу охранником, но ещё не оформили все документы, самовольно проник в комнату хранения оружия. Он взял два огнестрельных ствола, снарядил четыре магазина патронами, надел бронежилет и отправился в соседнее здание выяснять личные отношения с коллегами из другого ЧОПа.

Дойдя до их офиса, он выстрелил в замочную скважину двери. К счастью, никто не пострадал, но инцидент вызвал серьёзный скандал.

Кировский районный суд рассмотрел дело о грубом нарушении лицензионных требований и признал ООО ЧОП виновным. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приостановил деятельность предприятия на 10 суток.

Постановление суда уже вступило в законную силу — теперь охранное предприятие не сможет работать полторы недели.