Pais: ЕС готовится к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке

Сейчас из-за конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия готовится к возможному энергетическому кризису. Одной из мер, утверждает издание, в Европе рассматривают ограничения потребления энергии.
Речь идет о мерах, которые применялись после начала спецоперации в 2022 году. Тогда еврочиновники вводили ограничения на кондиционирование и отопление.
Накануне венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Европе рискуют столкнуться с масштабным энергокризисом из-за войны на Ближнем Востоке. Ближайшие недели для стран ЕС будут очень тяжелыми.
Ранее такую же участь Европе предсказывал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он заявлял, что евробюрократы сейчас не осознают всю серьезность последствий своей русофобской политики.