The Hill: Пентагон отменил пресс-конференцию на фоне ультиматума Трампа Ирану

Министерство войны США отменило пресс-конференцию, намеченную на вторник. Дата совпадает с днем, когда истекает срок ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул Ирану по Ормузскому проливу.
«Коллеги из СМИ, завтрашний пресс-брифинг отменен», — передает The Hill.
Причины отмены мероприятия не уточняются.
Пресс-конференция должна была начаться в 8:00 утра по местному времени (в 15:00 мск). Участие в нем должны были принять министр обороны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США.
Срок ультиматума Трампа истекает во вторник в 20:00 (4:00 мск среды).
Ранее американский президент назвал вторник, 7 апреля, последним сроком для сделки с Тегераном.
Тем временем Axios пишет, что демократы планируют начать процедуру импичмента Пита Хегсета на фоне его политики в отношении Ирана.