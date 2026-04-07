Синагога в Иране частично разрушена в результате атаки США и Израиля

Снаряд разорвался рядом с синагогой в центре Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Здание одной из синагог в центре Тегерана было серьезно повреждено в результате недавней атаки на Иран. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Здание синагоги в центре Тегерана получило существенные повреждения, отдельные части строения разрушены», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, выпущенный во время обстрела столицы Ирана силами США и Израиля снаряд разорвался рядом с синагогой.

Ранее американские и израильские военные нанесли удар по Научно-технологическому университету в Тегеране. Удар был произведен в центре столицы Ирана. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Позже иранские вооруженные силы заявили о намерении ответить на этот удар и атаковать университеты США на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции выдвинул ультиматум Вашингтону, требуя осуждения атак на учебные заведения в Иране.

