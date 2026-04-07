Владимир Путин наградил зампреда правительства Хабаровского края Дария Тюрина

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени ему вручил Дмитрий Демешин.

Источник: AmurMedia

По поручению президента РФ Владимира Путина губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителю председателя правительства региона по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Участник специальной военной операции, боец добровольческого отряда БАРС-8 “Хабаровск” получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга», — говорится в сообщении.

Как отметил Дарий Тюрин, это было не вдруг возникшее желание. С начала военной операции, с 2022 года он хотел помогать стране и как мог оказывал поддержку, содействие подразделениям, находящимся на территории Хабаровского края.

«Я понял в общении, что необходимо в первую очередь на линии боевого соприкосновения, что непосредственно сможет эффективно помочь, а когда губернатор края Дмитрий Демешин предоставил возможность приостановить исполнение государственного контракта и уйти на военную службу, я принял решение и вместе с другими ребятами в составе отряда БАРС-8 “Хабаровск” отправился в зону специальной военной операции», — рассказал Дарий Тюрин.

В завершении глава региона поблагодарил бойцов за службу, а также отметил, что таких наград в арсенале региона будет еще немало.

«Мы действительно искренне с уважением относимся к каждому, кто сделал так много для страны, поэтому это стоить ценить и уважать. Награды еще будут приходить, поэтому надеюсь, у нас таких положительных поводов собираться будет еще много», — подчеркнул губернатор края.

Напомним, в сентябре 2025 года несколько бойцов отряда БАРС-8 «Хабаровск» завершили выполнение боевых задач в зоне СВО и вернулись домой. В составе отряда — сотрудники правительства края, органов исполнительной власти, муниципальных администраций, жители региона. Среди вернувшихся был заместитель председателя регионального правительства Дарий Тюрин, который в марте прошлого года принял решение прервать свою работу в правительстве и убыл в зону спецоперации.