Владимир Путин наградил зампреда правительства Хабаровского края Дария Тюрина

По поручению президента РФ Владимира Путина губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителю председателя правительства региона по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Участник специальной военной операции, боец добровольческого отряда БАРС-8 “Хабаровск” получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга», — говорится в сообщении.
Как отметил Дарий Тюрин, это было не вдруг возникшее желание. С начала военной операции, с 2022 года он хотел помогать стране и как мог оказывал поддержку, содействие подразделениям, находящимся на территории Хабаровского края.
«Я понял в общении, что необходимо в первую очередь на линии боевого соприкосновения, что непосредственно сможет эффективно помочь, а когда губернатор края Дмитрий Демешин предоставил возможность приостановить исполнение государственного контракта и уйти на военную службу, я принял решение и вместе с другими ребятами в составе отряда БАРС-8 “Хабаровск” отправился в зону специальной военной операции», — рассказал Дарий Тюрин.
В завершении глава региона поблагодарил бойцов за службу, а также отметил, что таких наград в арсенале региона будет еще немало.
«Мы действительно искренне с уважением относимся к каждому, кто сделал так много для страны, поэтому это стоить ценить и уважать. Награды еще будут приходить, поэтому надеюсь, у нас таких положительных поводов собираться будет еще много», — подчеркнул губернатор края.
Напомним, в сентябре 2025 года несколько бойцов отряда БАРС-8 «Хабаровск» завершили выполнение боевых задач в зоне СВО и вернулись домой. В составе отряда — сотрудники правительства края, органов исполнительной власти, муниципальных администраций, жители региона. Среди вернувшихся был заместитель председателя регионального правительства Дарий Тюрин, который в марте прошлого года принял решение прервать свою работу в правительстве и убыл в зону спецоперации.