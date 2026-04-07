4:2 в матче НХЛ: «Баффало» обыграл «Тампу» — Кучеров догнал Капризова

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщается по итогам встречи.
В составе «Тампы» отличился 32-летний российский нападающий Никита Кучеров. Он забросил шайбу и укрепил позиции в списке лучших российских снайперов лиги.
После этого матча у Кучерова 43 гола в 71 игре. По этому показателю он сравнялся с 28-летним форвардом Кирилл Капризов, у которого также 43 шайбы, но в 75 матчах.
Третье место в списке занимает 25-летний нападающий Павел Дорофеев. В его активе 35 голов в 77 встречах.
Таким образом, борьба российских игроков за лидерство по заброшенным шайбам в текущем сезоне НХЛ продолжается.
