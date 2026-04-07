Учёные отобрали более 470 осетровых для нерестовой кампании в Азовском море

В их число вошли 24 белуги, более 60 русских осетров, 27 севрюг и свыше 360 стерлядей.

Сотрудники ростовского филиала ВНИРО подготовили маточное поголовье к предстоящему нересту. В общей сложности специалисты отобрали свыше 470 особей ценных пород осетровых. В их число вошли 24 белуги, более 60 русских осетров, 27 севрюг и свыше 360 стерлядей.

Как сообщили в пресс-службе института, отбор образцов необходим для определения генетических характеристик рыб. Такой подход позволяет сохранить биоразнообразие и повысить выживаемость молоди, которую в дальнейшем будут выпускать в естественную среду.

Исследования в области рыбоводства, отмечают учёные, помогают совершенствовать технологии искусственного разведения и увеличивать его эффективность для восстановления популяций осетровых.