Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска 7 апреля скопились пробки и аварии

Утром вторника, 7 апреля 2026 года, на некоторых улицах в центре Омска скопились плотные пробки.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Вместе с заторами на дорогах, как следует из данных сервиса «Яндекс Пробки», наблюдается несколько дорожно-транспортных происшествий.

Так, ресурс сообщает о ДТП по проспекту Маркса в районе Театральной площади, аварии на перекрестке улиц Масленникова и Пушкина, ДТП на въезде на метромост со стороны Левобережья, а также ДТП на Герцена в направлении центра города на пересечении с Кемеровской.

Кроме того, на Красном Пути между Фрунзе и Кемеровской стоят знаки ремонтных работ (в обоих направлениях).

На момент публикации заторы на дорогах Омска оцениваются в 5 баллов из 10, однако почти все они, судя по всему, сосредоточились в центре. Так, большие пробки наблюдаются на улицах Герцена, Красном Пути, проспекте Маркса, Масленникова в сторону моста и на Ленинградском мосту в сторону центра, на подъезде к метромосту со стороны Левого берега, на Кемеровской, Госпитальной, 10-й Ремесленной, Сыропятской, Барнаульской, 8-й Восточной и некоторых других улицах.