В центре Омска 7 апреля скопились пробки и аварии

Вместе с заторами на дорогах, как следует из данных сервиса «Яндекс Пробки», наблюдается несколько дорожно-транспортных происшествий.
Так, ресурс сообщает о ДТП по проспекту Маркса в районе Театральной площади, аварии на перекрестке улиц Масленникова и Пушкина, ДТП на въезде на метромост со стороны Левобережья, а также ДТП на Герцена в направлении центра города на пересечении с Кемеровской.
Кроме того, на Красном Пути между Фрунзе и Кемеровской стоят знаки ремонтных работ (в обоих направлениях).
На момент публикации заторы на дорогах Омска оцениваются в 5 баллов из 10, однако почти все они, судя по всему, сосредоточились в центре. Так, большие пробки наблюдаются на улицах Герцена, Красном Пути, проспекте Маркса, Масленникова в сторону моста и на Ленинградском мосту в сторону центра, на подъезде к метромосту со стороны Левого берега, на Кемеровской, Госпитальной, 10-й Ремесленной, Сыропятской, Барнаульской, 8-й Восточной и некоторых других улицах.