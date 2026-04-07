Бастрыкину доложат, почему дети в Башкирии ходят в школу по грязи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Башкирии Владимира Архангельского представить доклад по уголовному делу о халатности местных чиновников. Поводом для вмешательства стали массовые жалобы жителей Калтасинского района.
Как сообщает СКР, населенные пункты Братовщина и Семенкино фактически остались без благоустроенных дорог. Из-за размытого полотна проезд для школьного автобуса и спецтехники стал невозможен, а местная администрация никак не реагирует на критическую ситуацию. В результате дети вынуждены каждый день преодолевать пешком многокилометровый маршрут по неасфальтированному участку, чтобы попасть на занятия.
Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования и всех обстоятельствах.