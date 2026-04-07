В Красноярске ребенок на электросамокате сбил школьника во дворе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Советском районе Красноярска инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката. Пострадал 9-летний ребенок.
Инцидент произошел на школьном дворе в выходные. Компания детей каталась на самокатах. По предварительным данным, 8-летний мальчик на электросамокате столкнулся с 9-летним ребенком на обычном самокате. Оба упали. Пострадавшего госпитализировали с травмами.
Электросамокат принадлежит семье ребенка. Его подарили несколько лет назад.
По факту происшествия возбудили административное производство. Материалы составлены по статьям о передаче управления лицу без прав, управлении без удостоверения и отсутствии защитного шлема. Информацию также направили в подразделение по делам несовершеннолетних для оценки действий родителей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в ДПС.