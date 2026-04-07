В РФ численность завезенных североамериканских бобров достигла 20 тыс

Соседство в России двух видов бобров связано с тем, что после практически полного исчезновения этих грызунов, было решено восстанавливать их численность. Тогда канадских бобров завезли из Северной Америки в Финляндию, откуда они расселились в Карелию и Ленинградскую область. Также этих бобров завозили на Дальний Восток, в Якутию и на Камчатку, так как природные условия там похожи на родную для них Аляску. На остальной территории России живут евразийские бобры. Их завозили из Белоруссии и Воронежской области, где еще оставались бобровые поселения. Кроме того, реликтовые популяции евразийских бобров оставались в некоторых отдаленных районах Сибири — в долинах рек Малая Сосьва и Азас. Сейчас они выделены в отдельные подвиды — западносибирский и тувинский, и внесены в Красную книгу России.