В РФ численность завезенных североамериканских бобров достигла 20 тыс

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Численность завезенных в Россию североамериканских бобров достигла примерно 20 тыс. особей, еще 780 тыс. особей принадлежат к евразийскому виду. Об этом сообщил ТАСС по случаю международного дня бобра старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), руководитель рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при РАН Иван Башинский.
«Сейчас в нашей стране, по данным Минприроды, порядка 800 тысяч бобров. По разным оценкам, из них где-то 20 тысяч — североамериканский, остальные евразийские. Для понимания, к началу XX века евразийских бобров оставалось всего пара тысяч. А сейчас только в Московской области обитает около 10 тысяч бобров. Они есть во многих регионах нашей страны, кроме юга, Кавказа и холодных районов Сибири, в зоне вечной мерзлоты. Всего в Евразии — полтора миллиона бобров, получается, у нас в России обитает где-то половина», — сказал Башинский.
Соседство в России двух видов бобров связано с тем, что после практически полного исчезновения этих грызунов, было решено восстанавливать их численность. Тогда канадских бобров завезли из Северной Америки в Финляндию, откуда они расселились в Карелию и Ленинградскую область. Также этих бобров завозили на Дальний Восток, в Якутию и на Камчатку, так как природные условия там похожи на родную для них Аляску. На остальной территории России живут евразийские бобры. Их завозили из Белоруссии и Воронежской области, где еще оставались бобровые поселения. Кроме того, реликтовые популяции евразийских бобров оставались в некоторых отдаленных районах Сибири — в долинах рек Малая Сосьва и Азас. Сейчас они выделены в отдельные подвиды — западносибирский и тувинский, и внесены в Красную книгу России.
«Североамериканский и евразийский бобры, их еще называют канадский и европейский (речной) — это очень близкие виды, но при этом между собой они не скрещиваются. Внешне их отличить очень трудно, хотя некоторые считают, что у североамериканских более темная шерсть, но это не так. Хорошо отличаются эти виды по строению черепа и строению перианальной железы, которая вырабатывает бобровую струю. Но лучше всего для их определения использовать генетический анализ. По образу жизни и влиянию на окружающую среду они очень похожи», — рассказал Башинский.
Бобры всегда были ценным промысловым животным. Еще 400−500 лет назад даже многие населенные пункты появлялись благодаря ловцам бобров. Из бобров делали шубы, специальную ткань, шляпы, использовали выделения их особой железы (бобровую струю), как народное целебное средство, а их мясо употребляли в пищу. Из-за этого люди едва не истребили бобров полностью.