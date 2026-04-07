Эксперт Башинский: популяция бобров в Москве особенно сосредоточена на западе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Бобры, принадлежащие к евразийскому виду, обитают в Москве, причем в основном в западной ее части, поскольку проникали в город из верховьев Москвы-реки. Об этом сообщил ТАСС по случаю международного дня бобра старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), руководитель рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при РАН Иван Башинский.
«В Москве обитает евразийский бобр. Большая их часть живет на западе города — это районы Строгино и Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, долина реки Сетунь. Бобры проникали в город в основном из верховьев реки Москва, поэтому запад является самым заселенным бобрами районом столицы. Обитают они и в других районах — в Братеево, Капотне, Нагатинском районе, в долине реки Яуза, нацпарке “Лосиный остров”. Есть даже целый остров в Нагатинском затоне, названный в честь этих животных — Бобровый», — рассказал Башинский.
За островом последние 2−3 года наблюдают ученые ИПЭЭ РАН, там обитает семья бобров из порядка шести особей — двое родителей, двое старших, двухлетних детенышей и двое младших, родившихся в прошлом году. Когда бобрятам исполняется два года и они уже считаются полноценными взрослыми особями, они покидают родную семью и уходят искать собственный участок обитания.
По данным ученых, бобры на одноименном острове обитают уже более 15 лет, вероятно, там сменилась не одна семья. Но сейчас специалистов тревожит ухудшающаяся ситуация с кормовой базой для бобров — в частности, они погрызли уже все самые любимые свои деревья, осины.
«Кроме того, на острове скопилось огромное количество мусора, как бытового, так и строительного, попавшего туда со времен работы в советские годы Южного порта. Весь этот мусор нужно вывозить и расчищать остров, а также подсаживать там новые деревья и кустарники, чтобы бобрам было чем питаться», — предлагает ученый.