Воронежские инженеры усовершенствовали измельчитель-дезинтегратор

ВОРОНЕЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) запатентовали усовершенствованный измельчитель-дезинтегратор, который повышает качество и скорость измельчения, износостойкость оборудования и снижает энергозатраты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В применяемых на производстве устройствах материал для измельчения подается через загрузочные бункеры, расположенные не в центральной зоне рабочих органов. Мы предложили расширить использование рабочего объема камеры: сырье начинает измельчаться “из центра”, а дальше в результате действия центробежных сил проходит всю рабочую зону между дисками», — цитирует пресс-служба профессора кафедры машин и аппаратов пищевых производств инженерно-технического факультета ВГУИТ, доктора технических наук Сергея Шахова.
Таким образом сыпучие и кусковые материалы быстрее и качественнее измельчаются. Разработчики также отмечают, что стабильная и равномерная загрузка материала из бункера через окна с ковшами обеспечивается шнековой подачей, что снижает вероятность «провалов» по питанию и, следовательно, повышает износостойкость оборудования и снижает энергозатраты на производство.
Как пояснили в пресс-службе, молотковые и роторные дробилки широко используют в перерабатывающей, химической, строительной и пищевой промышленности. Однако у такого оборудования есть недостатки — быстрый износ рабочих органов и ограничения по перерабатываемым материалам, поэтому многие производства комбинируют разные типы измельчительного оборудования.