Мурашко призвал развивать медицину долголетия в России.

СУХУМ, 7 апр — РИА Новости. Развитие медицины долголетия в России необходимо, так как граждане должны понимать, как правильно вести здоровый образ жизни и сохранять активность, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Факторы риска, которые формируются в процессе жизни человека, они могут быть нивелированы. Ведь вопрос не только в самой продолжительности жизни, а вопрос продолжительности здоровой жизни, чтобы человек на протяжении своей жизни сохранял активность, возможность самостоятельно себя обслуживать», — сказал министр журналистам.
Он добавил, что для долголетия важны состояние здоровья, когнитивных функций и в том числе социализация, которая включает общение с друзьями и родственниками.
«Все это — это один из вопросов формирования принципов и подходов, это только медицинская программа. В этом году запланировано проведение форумов региональных и федеральных по данному направлению», — заключил Мурашко.