Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко призвал развивать медицину долголетия в России

Источник: © РИА Новости

СУХУМ, 7 апр — РИА Новости. Развитие медицины долголетия в России необходимо, так как граждане должны понимать, как правильно вести здоровый образ жизни и сохранять активность, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Факторы риска, которые формируются в процессе жизни человека, они могут быть нивелированы. Ведь вопрос не только в самой продолжительности жизни, а вопрос продолжительности здоровой жизни, чтобы человек на протяжении своей жизни сохранял активность, возможность самостоятельно себя обслуживать», — сказал министр журналистам.

Он добавил, что для долголетия важны состояние здоровья, когнитивных функций и в том числе социализация, которая включает общение с друзьями и родственниками.

«Все это — это один из вопросов формирования принципов и подходов, это только медицинская программа. В этом году запланировано проведение форумов региональных и федеральных по данному направлению», — заключил Мурашко.