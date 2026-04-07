Священник рассказал, что нельзя изображать на пасхальных яйцах

РИА Новости: священник рассказал, что на яйцах нельзя изображать храмы и иконы.

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На пасхальных яйцах не следует изображать храмы, иконы и цитаты из Писания, чтобы не допускать их попадания в мусор, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.

«Категорически нельзя использовать термонаклейки с изображением храмов, икон, цитат из Священного Писания, потому что все это будет сниматься и выкидываться в мусор, что является кощунством. Не надо наклеивать бумажные наклейки в виде крестов, храмов или с надписью “Христос воскресе”. Так или иначе, это имя Божие, которое не должно попираться, не должно лежать в мусорном ведре. Поэтому просто красьте яйца и всё, ничего священного изображать на них не надо», — рассказал священник.

При этом если на обертке кулича оказались изображения храмов и крестов — их нужно сжечь, добавил он.

«Изображать же кресты, допустим, на куличах можно и нужно, но чтобы их съесть в конечном итоге. И не надо изображать кроликов: они не имеют никакого отношения к нашей православной Пасхе. В этом нет ничего предосудительного, просто видно, что человек немножко не в теме», — заключил собеседник агентства.