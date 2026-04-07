Священник рассказал, что нельзя изображать на пасхальных яйцах

«Категорически нельзя использовать термонаклейки с изображением храмов, икон, цитат из Священного Писания, потому что все это будет сниматься и выкидываться в мусор, что является кощунством. Не надо наклеивать бумажные наклейки в виде крестов, храмов или с надписью “Христос воскресе”. Так или иначе, это имя Божие, которое не должно попираться, не должно лежать в мусорном ведре. Поэтому просто красьте яйца и всё, ничего священного изображать на них не надо», — рассказал священник.