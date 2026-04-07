В Россию из Шри-Ланки въехали 1 800 трудовых мигрантов в 2025 году

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Свыше 1 800 граждан Шри-Ланки въехали в РФ в 2025 году для работы — на 609 человек меньше, чем годом ранее. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, за 12 месяцев 2025 года в РФ при пересечении границы работу в качестве цели визита указали 1 804 гражданина Шри-Ланки. Если сравнивать с 2024 годом, это на 609 меньше. В 2024 году для работы в РФ въехали 1 195 ланкийцев.
Согласно данным статистики, в 2023 году в РФ с целью работы въехали 1 492 жителя Шри-Ланки, в 2022 году — 405, в 2021-м — 74, в 2020 году — 14, в 2019 году — 102.
В интервью ТАСС посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера ранее говорила, что Шри-Ланка готова наращивать приток трудовых мигрантов в Россию. Она поясняла, что в стране есть очень много рабочей силы, как квалифицированной, так и полуквалифицированной. По ее словам, ланкийские специалисты отличаются адаптивностью, устойчивостью, способностью к интеграции, а также высокой трудоспособностью.
Посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян в интервью ТАСС позже сообщил, что в РФ уже отправлены первые ланкийские трудовые мигранты. При этом значительного притока трудовой силы из этой страны в ближайшее время не будет.