NASA: «Орион» направляется к Земле после облета Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что команда завершила наблюдение и теперь начинает возвращение домой.

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Экипаж американского космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2», начинает возвращение к Земле после того, как облетел Луну, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Команда “Артемиды-2” завершила наблюдение за Луной и теперь начинает возвращение домой», — говорится в сообщении на сайте управления. Отмечается, что «Орион» покинет зону гравитационного влияния Луны 7 апреля, когда отдалится от спутника Земли на 66 098 км.

Ранее 6 апреля экипаж «Артемиды-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение экспедиции «Аполлон-13», а затем достиг наиболее удаленной от Земли точки своего полета при облете обратной стороны Луны.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».

